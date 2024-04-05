قائد الحرس الثوري الإيراني بمسيرة القدس: أي اعتداء ضد بلادنا لن يبقى دون رد

شدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، ان أي "اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد"، ولا يمكن "للكيان الصهيوني.. التهرب من نتائج ما يقوم به".

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء سلامي خلال مسيرات يوم القدس التي انطلقت اليوم الجمعة في أنحاء الجمهورية الإسلامية، تحت شعار "يوم القدس من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال اللواء سلامي: "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الأمريكي والغربي وإذا توقف هذا الإنعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد".

وتابع: "فلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم"، مؤكدا: "أن الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام".

وشدد اللواء سلامي: "يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب"، قائلا: "القائد الكبير رافع رايتنا قال بإنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

وبالتزامن مع مسيرات يوم القدس، أقيمت في طهران مراسم تشييع جثامين "شهداء العدوان الكيان الصهيوني الإرهابي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وتأتي مسيرة يوم القدس العام الجاري بعد عملية طوفان الأقصي التي شنتها حركة حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي على بلدات جنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل على على الهجوم بهجمات جوية وبرية تسببت في استشهاد وإصابة أكثر 100 ألف شخص ودمار هائل للبنية التحتية والمباني.

كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل الإمام الخميني قد أطلق على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، "يوم القدس"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.