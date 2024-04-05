قال الفنان حسام حبيب، إن علاقته بزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدأت بصداقة قوية للغاية، مؤكدا أن ‏صداقتهما القوية لا تزال قائمة إلى اليوم.‏

ووصف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، شيرين بأنها تتمتع بشخصية ‏‏«بسيطة» غير تقليدية، قائلا: «بحس أنها صاحبة الولد مش البنت، يعني مبتتكلمش في موضوعات البنات، ولا بتنم أو ‏تحب المقارنة مع غيرها، ودمها خفيف جدا وجدعة وطفلة في غضبها وحبها وكل حاجة، مبتحسبهاش».‏

وكشف عن تطور علاقتهما بسرعة كبيرة بعد موقف معين جعله يشعر بأن شيرين «تخصه»، قائلا: «كنا بنمر وقتها ‏إحنا الاثنين بمشاكل وبدأنا نقرب أوي من بعض، وفي لحظة معينة حصل موقف معين قلت الست دي تخصني». ‏

وأضاف أنه لم يسبق له العيش خارج منزل عائلته قبل زواجه من شيرين، لافتا إلى انعكاس ذلك على شعوره بارتباط ‏نفسي كبير بها، معقبا: «شيرين أول واحدة اتجوزها وأعيش معاها، أنا معشتش برا بيت أهلي، عشت مع أمي وأختي ‏وبعدها عشت مع شيرين، علشان كدا أنا مرتبط بها ارتباط كبير نفسيا، إحنا كنا اثنين أصحاب عايشين مع بعض». ‏

وشدد على عدم وجود أي محاولات لفرض الرأي من أي طرف على الآخر في علاقتهما، واصفا شيرين بأنها ‏‏«شخص بسيط جدا» لا يحاول فرض رأيه على أحد، ويشعر بالسعادة من أبسط الأمور‎