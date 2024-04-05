قال الفنان حسام حبيب، إن علاقته بزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدأت بصداقة قوية للغاية، مؤكدا أن صداقتهما القوية لا تزال قائمة إلى اليوم.
ووصف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، شيرين بأنها تتمتع بشخصية «بسيطة» غير تقليدية، قائلا: «بحس أنها صاحبة الولد مش البنت، يعني مبتتكلمش في موضوعات البنات، ولا بتنم أو تحب المقارنة مع غيرها، ودمها خفيف جدا وجدعة وطفلة في غضبها وحبها وكل حاجة، مبتحسبهاش».
وكشف عن تطور علاقتهما بسرعة كبيرة بعد موقف معين جعله يشعر بأن شيرين «تخصه»، قائلا: «كنا بنمر وقتها إحنا الاثنين بمشاكل وبدأنا نقرب أوي من بعض، وفي لحظة معينة حصل موقف معين قلت الست دي تخصني».
وأضاف أنه لم يسبق له العيش خارج منزل عائلته قبل زواجه من شيرين، لافتا إلى انعكاس ذلك على شعوره بارتباط نفسي كبير بها، معقبا: «شيرين أول واحدة اتجوزها وأعيش معاها، أنا معشتش برا بيت أهلي، عشت مع أمي وأختي وبعدها عشت مع شيرين، علشان كدا أنا مرتبط بها ارتباط كبير نفسيا، إحنا كنا اثنين أصحاب عايشين مع بعض».
وشدد على عدم وجود أي محاولات لفرض الرأي من أي طرف على الآخر في علاقتهما، واصفا شيرين بأنها «شخص بسيط جدا» لا يحاول فرض رأيه على أحد، ويشعر بالسعادة من أبسط الأمور