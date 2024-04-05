أكد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عمق العلاقات المصرية، واصفا إياها بأنها ‏علاقات تاريخية ذات جذور قوية وأبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية‎.‎‏ ‏

ولفت خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى ‏البلد» ‏مساء الخميس، إلى أهمية مضيق باب المندب باعتباره مفتاح الأمن القومي المصري وبوابة مصر ‏الجنوبية‎.‎

وذكر أن اليمن نسقت مع مصر خلال حرب أكتوبر 1973 لإغلاق باب المندب واستقبلت السفن البحرية المصرية، ‏نظرًا لعدم امتلاك اليمن سفنا بحرية في ذلك الوقت، على غرار ما فعل الملك فيصل بوقف تصدير النفط‎.‎

وأوضح «العليمي» أن السياسات قد تتغير؛ لكن العلاقات المصرية اليمنية تبقى عميقة وشعبية، لافتا أن العلاقات ‏بين البلدين مرتبطة بالدم منذ عام 1968، بعدما قدم الشعب المصري عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في ‏حرب اليمن‎.‎

وأشار إلى أن الحملة العسكرية المصرية إلى اليمن إبان ثورة 26 سبتمبر اليمنية؛ لم تكن حملة عسكرية بحتة؛ ‏بل كانت حملة حضارية تضمنت التعليم والمدارس والكهرباء والمياه والتنوير‎.‎

وأوضح أن كل الشركات الموجودة في اليمن الآن، مثل الخطوط الجوية اليمنية والشركات والبنك اليمني للإنشاء ‏والتعمير والوزارات؛ تم إنشاؤها على يد خبراء مصريين في الستينيات، مضيفا أن اليمنيين درسوا وتعلموا على أيدي ‏المعلمين المصريين‎.‎