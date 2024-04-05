مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم خدماتها لـ490 طفلا وشابا خلال شهر

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نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، 6 أيام ترفيهية للأطفال شارك فيها 140 طفلًا من أعضاء المكتبة، بالإضافة لاستقبال 6 زيارات مدرسية ضمت 90 طالبا وطالبة للاستفادة من أنشطة المكتبة، فضلاً عن تنظيم 7 ندوات دينية استفاد منها 260 طفلا وشابا خلال الشهر المنصرم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكل أشكالها وأنواعها.

وأشار إلى أنه يتردد على مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم.