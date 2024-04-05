أبلغت إدارة "العمال المهاجرين" في الفلبين عن إصابة شخص رابع، في الزلزال الذي بلغت شدته 4ر7 درجة وضرب تايوان أمس الأول الأربعاء.

وطبقا لما ذكره هانز ليو كاكداك ، المسؤول بالإدارة، فإن الضحية الأخيرة أصيبت بجروح في الرأس بسبب سقوط الحطام، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول في منشور له على موقع إكس، اليوم "لدينا شخص فلبيني رابع في الخارج، مصاب بسبب الزلزال. فقد تعرضت عاملة لإصابات في الرأس بسبب تساقط الحطام".

وتردد أن العاملة الفلبينية في الخارج، تتلقى علاجا طبيا وحالتها غير خطيرة. وطمأن كاكداك الجمهور بأن إدارة العمال المهاجرين تراقب عن كثب الوضع في تايوان، لاسيما في المناطق المتضررة بشدة بسبب الزلزال.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الفلبينيين المصابين في زلزال تايوان إلى أربعة، في أعقاب تقارير سابقة عن إصابة 3 عمال بإصابات طفيفة.

وكان عدد الأشخاص المعروف أنهم لقوا حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تايوان قد ارتفع إلى عشرة أمس الخميس.

وقالت السلطات إنه جرى العثور على جثمان رجل يبلغ 65 عاما من العمر في ممشى في متنزه تاروكو الوطني في شرق البلاد.

وكانت المنطقة السياحية الشهيرة في مقاطعة هوالين الأكثر تأثرا بأشد زلزال شهدته تايوان خلال نحو 25 عاما والذي وقع صباح الأربعاء.

الماضي وتعتقد السلطات أن بعض الأشخاص مازالوا مفقودين في المتنزه الوطني، وقالت أمس الخميس، إن 1067 شخصا أصيبوا في الزلزال. وما زال هناك اعتقاد أن نحو 660 شخصا محاصرون، والكثير منهم في فندق بالمتنزه الوطني.