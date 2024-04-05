إصابة 3 شباب إثر حادث تصادم في الشرقية

أصيب 3 شباب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بناحية مفارق أبو نصار - التل الكبير بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة من مسشتفى القرين المركزي بوصول كلا من: عمرو صلاح، 19 سنة، وأحمد جابر، 16 سنة، وأحمد جبر، 18 سنة، مقيمين بمفارق أبو نصار، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بناحية مفارق أبو نصار - التل الكبير بمدينة القرين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.