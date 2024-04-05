السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا

رفعت السعودية سعر بيع الخام لعملائها الرئيسيين في آسيا للشهر المقبل، بعدما وافق تحالف أوبك بلس على الإبقاء على خفض الإمدادات الحالية.



وبحسب قائمة أسعار اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، رفعت أرامكو السعودية المملوكة للدولة، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا إلى علاوة سعرية بواقع 2 دولار للبرميل لمبيعات مايو الأساسية الإقليمية.



وتعد المكاسب الشهرية التي بلغت 30 سنتا ثاني زيادة على التوالي لتلك الفئة للمنطقة. وكانت الشركة توقعت أن ترفعه بواقع 10 سنتات بحسب مسح للمصافي والمتعاملين.



كانت دول تجمع أوبك بلس المصدرة للنفط قد وافقت أول أمس الأربعاء على استمرار العمل بقرار خفض إنتاجها النفطي لمدة 3 شهور إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، ما يعني استمرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل.



وأدى قرار تجمع أوبك بلس الذي يضم 22 دولة مصدرة للنفط إلى جانب المرونة المفاجئة للطلب على الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى حوالي 90 دولارا للبرميل في تعاملات بورصة لندن يوم الأربعاء الماضي وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عام.



يأتي ذلك في الوقت الذي دفع فيه الصراع المستمر في الشرق الأوسط أسعار العقود الآجلة إلى مزيد من الارتفاع.