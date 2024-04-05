فيرستابن يحقق الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة اليابان

حقق الهولندي ماكس فيرستابن الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة اليابان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة.

في المقابل، عانى فريق وليامز من تجربة حرة جديدة سيئة بعدما تعرض لحادث آخر.

واضطر فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة، للانسحاب من سباق جائزة أستراليا الكبرى، الذي أقيم بمدينة ملبورن قبل أسبوعين، لكنه حافظ على صدارته في الترتيب العام في فئة السائقين.

وعاد فيرستابن لتحقيق الزمن الأسرع في التجارب الحرة، بعدما حقق أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و056ر20 ثانية، متفوقا على أقرب ملاحقيه زميله المكسيكي سيرخيو بيريز بفارق 181ر0 ثانية.

وتم رفع العلم الأحمر في منتصف التجربة لمدة 11 دقيقة، بعدما تعرضت سيارة الأمريكي لوجان سارجنت، سائق فريق وليامز لحادث عند المنعطف الثاني، مما زاد من مشاكل فريقه.

وغاب سارجنت عن سباق جائزة أستراليا الكبرى الماضي، بعدما منح سيارته لزميله البريطاني ذو الأصول التايلاندية أليكس ألبون، الذي تعرضت سيارته لحادث كبير أثناء التجارب الحرة مع عدم وجود سيارة بديلة.

وأصبح فريق وليامز لا يملك حاليا هيكلا احتياطيا، فيما صرح جيمس فاولر مدير الفريق أن السيارة تعرضت لأضرار "بالغة"، مشيرا إلى أن الفنيين سيكونون في سباق مع الزمن لإعدادها للتجربة الحرة الثانية، التي تجرى في وقت لاحق اليوم.

وتحدث فاولر عن فرصة سارجنت في المشاركة بالتجربة الحرة الثانية قائلا "سيكون الأمر صعبًا".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من الواضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إعادة السيارة إلى هناك مجددا، لكن الأضرار كانت بالغة بالفعل. لذلك سوف يستغرق الأمر بعض الوقت".

وتقدم ألبون للمركز الثاني عشر في التجربة الحرة الأولى، بعد استئناف منافساتها، في حين جاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري الذي توج بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي مؤخرا، في المركز الثالث.

وتفوق ساينز على الثنائي البريطاني في فريق مرسيدس المكون من جورج راسل ولويس هاميلتون، اللذين جاءا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، فيما حلت سيارة فيراري الثانية بقيادة تشارلز لوكلير، من إمارة موناكو، في المركز السادس.

واحتل الإسباني فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن المخضرم المركز السابع، وحل الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين ثامنا، بينما جاء الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا توري في المركز التاسع، وقبع لاندو نوريس سائق مكلارين في الترتيب العاشر.