

قالت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية إن نحو 120 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان، اليوم، في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

كما أقام المصلون صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال قد فرض قيودا على وصول فلسطيني الضفة إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء إن جيش الاحتلال نشر أعدادا كبيرة من قواته، اليوم الجمعة، على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم.

وقبيل رمضان أصدرت إسرائيل قرارا بشأن تنظيم دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار، تسمح السلطات الإسرائيلية للنساء بدخول القدس لمن تزيد أعمارهن عن 50 عاما ويحملن تصاريح خاصة، والأطفال الذكور حتى 10 سنوات، والرجال فوق 55 عاما، شرط الحصول على تصريح صلاة.