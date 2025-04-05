غرفة شركات السياحة: حظر تأشيرات العمرة قصيرة الأجل يستهدف منع تكرار مشكلات الموسم الماضي

قال باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار السعودية بحظر تأشيرات العمرة قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة بينها مصر يستهدف تنظيم السفر للمملكة في ما قبل موسم الحج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن العام الماضي شهد سفر أعداد كبيرة من خلال تأشيرات متعددة غير الحج لكن سفرها كان بعرض الحج.

وأوضح أنّ هذا الأمر تسبب في العديد من المشكلات في الموسم الماضي، ما دفع السلطات في المملكة لاتخاذ هذا القرار لمنع تكرار هذه المشكلات مجددًا.

ولفت إلى أن القرار يتضمن وقف كل هذه التأشيرات اعتبارًا من 13 أبريل الجاري حتى منتصف شهر ذي الحجة، أي بعد انتهاء موسم الحج، كما تضمن تحديد الدول التي سافرت منها أعداد كبيرة من قبل عبر استخدام هذه التأشيرات.

وشدد على أن هذا القرار السعودي واضح لمختلف الفئات سواء تلك التي حصلت على تأشيرات تجارية أو سياحية أو عائلية أو غيرها من المسميات التي تختلف عن تأشيرة الحج.



يُشار إلى أن موسم الحج في العام الماضي شهد أزمات جراء توافد أعداد كبيرة لأداء مناسك العمرة بشكل غير شرعي، ما أدى إلى تسجيل وفيات كثيرة جراء التزاحم بما في ذلك عدد من الحجاج المصريين الذين لم يسافروا لأداء المناسك وفقًا للضوابط والشروط الموضوعة لذلك.