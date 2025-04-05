أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وصور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتحديدا في الفترة من 29 مارس 2025 حتى 4 أبريل الشهر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبدالرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة؛ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة؛ بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوافر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

وأنشئت عدة معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة تحت شعار "أهلا رمضان" و"أهلا بالعيد" للسلع الغذائية المخفضة، والتي تم تنفيذها وإقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وجرى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم والأسماك، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشي الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة، وإحكام الرقابة، والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإعلان الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 272 من المخالفات شملت 45 مخالفة لإنتاج خبز غيرمطابق للمواصفات، و36 مخالفة لنقص الوزن، و41 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات، و44 مخالفة لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين، و23 مخالفة لعدم إصدار بون صرف، و11 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و9مخالفات لعدم وجود ميزان معتمد، و27 مخالفة لتوقف الإنتاج دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفة واحدة لإدارة مخبز بدون ماكينة صرف وأخرى لاعتراض الحملة أثناء أداء عملها.

وحررت 22 مخالفة للتصرف في 189 جوالا من حصة الدقيق بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير 12 مخالفة لتجميع 75 جوال دقيق مدعم؛ بهدف إعادة بيعه والتربح غير المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهة التحقيق المختصة.



وجرى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، وصرف مقررات أبريل للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وجرى تحرير 10 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يجري استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية، حملات موسعة شملت المحال والمنشآت التجارية والمستودعات، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات ضد المسئولين عن إدارة محلات بيع السلع الغذائية والأمن الغذائي؛ لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبطت كميات إجمالية شملت (375 كجم أسماك مجمدة ومملحة، و57 كجم رنجة وماكريل، و3 كجم أجبان بيضاء، و1 كجم لحوم مفرومة مجمدة، و14 كجم دواجن مجمدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق المعنية.

وتحرير 3 مخالفات ضد المسئولين عن إدارة محال بقالة تموينية ومشروع جمعيتي لقيامهم بالتصرف في سلع تموينية بالسوق السوداء، حيث تم إثبات التصرف في 24 كرتون عبوة 12 زجاجة زيت تمويني، و12 لفة سكر تحتوي على 10 كجم سكر في كل لفة.

فيما تم تحرير مخالفة ضد أحد البدالين التموينين لقيامهم ببيع السلع التموينية المدعمة للجمهور بأزيد من السعر الرسمي المقرر لهذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة زيوت خاصة بمحركات السيارات - درجات نارية في عبوات غير مدون عليها البيانات الأساسية الخاصة بالغرض المخصص لاستخدامها، والمواصفات الخاصة، والتحفظ على 935 لتر زيوت معبأة بعبوات وجراكن بلاستيك بالمصنع وجاهز للبيع بالأسواق عبوة 1 لتر، و800 لتر زيوت خام مجهول المصدر بداخل خزانات المصنع والتي تستخدم في التعبئة، وعدد من الاستيكرات والعبوات البلاستيك وأدوات التغليف المستخدمة في الإنتاج، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

فيما تم تحرير مخالفة ضد أحد المسئولين عن إدارة محطات خدمة وتموين السيارات بالمواد البترولية والسائق الخاص بأحد شركات تسويق المواد البترولية؛ لقيامهم بالاستيلاء وتفريغ شحنة السيارة من المواد البترولية في غير الجهات المحددة في سندات الشحن ودون اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك الإجراء وتم التحفظ لدى المتعهد على 28000 لتر سولار، و11000 لتر بنزين 92، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن إدارة طلمبات الرصيف التموين السيارات والمعدات بالمواد البترولية المدعمة من الدولة؛ لعدم حصولهم على ترخيص من الجهات المختصة والهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال تداول المواد البترولية وكذلك لتجميعهم مواد بترولية مجهولة المصدر شملت 700 لتر من السولار و100 لتر بتزين 80، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، بجانب 3 محاضر للمسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.