 هيئة أممية: نصف الحوامل بغزة يعشن تهديدا عالي الخطورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة أممية: نصف الحوامل بغزة يعشن تهديدا عالي الخطورة

غزة - صفا
نشر في: السبت 5 أبريل 2025 - 9:49 م | آخر تحديث: السبت 5 أبريل 2025 - 9:49 م

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن النساء في قطاع غزة يواجهن تهديدا خطيرا على حياتهن وصحتهن وكرامتهن، إذ يعيش السكان المنهكون دون أي فرصة للراحة من الحرب والدمار.

وأضافت الهيئة، لدى عرضها نتائج لحوارها مع عدد من النساء في غزة، اليوم السبت، أن النساء الحوامل يتعرضن للخطر بشكل خاص، حيث تواجه 50% منهن حملاً "عالي الخطورة"، فيما ينتشر سوء التغذية بين النساء والأطفال.

وأشارت إلى أنه منذ 18 مارس المنصرم، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المتجددة والمكثفة على غزة عن استشهاد مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وبينت أن أكثر من 142 ألف شخص أجبروا على النزوح مجدداً دون وجود أي مكان آمن يلجؤون إليه

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