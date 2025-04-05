• ودائع بالعملة المحلية تسجل 7.982 تريليون جنيه

• البنك المركزى السيولة المحلية ترتفع إلى 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير

كشف تقرير صادر عن البنك المركزى، ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفى المصرى لتسجل 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

ووفقا لتقرير وصل المعروض النقدى 3.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزى، عن ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى.

ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى مايعادل 731.035 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى.