السعودية تدشن خاصية الإشراف الأبوي على إنستجرام

دشنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، بالتعاون مع شركة ميتا اليوم الخميس، خاصية الإشراف الأبوي على منصة إنستجرام في المملكة.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية الجديدة انطلاقا من دور الهيئة في حماية المجتمع وتوفير بيئة تصفح آمنة، إذ تمكّن أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للمنصة بطريقة ذكية تحترم الخصوصية، وتقلل المخاطر المحتملة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق توازنًا بين الحماية والحرية الرقمية، ويجعل الرقابة الواعية بديلًا أكثر فعالية من الرقابة الصارمة.

كما تتيح خاصية الإشراف الأبوي في منصة إنستجرام أدوات عملية ومرنة للوالدين في متابعة الأنشطة الرقمية للأبناء، والحصول على تنبيهات فورية عند إجراء تغييرات في الإعدادات أو طلب تفعيل محتوى حساس، كما يمكن تفعيل هذه الخاصية بسهولة من خلال خطوات ميسّرة.

وتشمل هذه الجهود أيضا ميزة حسابات المراهقين على إنستجرام، وهي حسابات مخصصة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، التي يتم فيها تعيين إعدادات الحساب الأكثر حماية للمراهق تلقائيًا.