المئات يتظاهرون في برلين ضد إيلون ماسك

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احتج مئات الأشخاص ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمام صالة عرض تابعة لشركة تسلا في برلين اليوم السبت.

وقالت الشرطة إنه كان هناك حوالي 250 مشاركا، بينما ذكر المنظمون أن عددهم يقدر بعدة مئات. ودعت إلى الفعالية جماعة عامة لتنظيم الاحتجاجات تضم "كامباكت" و "أيام الجمعة من اجل المستقبل" وائتلاف "أغلقوا الصنبور على تحالف تسلا".

وذكر المنظمون أن هدف المظاهرة هو تضخيم الحركة ضد مستشار الحكومة الأمريكية ماسك وشركته تسلا في ألمانيا.

وقالت كارو ويبر عضوة ائتلاف "أغلقوا الصنبور على تسلا": "لا بد ألا يتم السماح لإيلون ماسك بعد الآن بتقويض الهياكل الديمقراطية دون عوائق".

وذكرت شرطة برلين أنها اتخذت إجراء ضد محتج كان يحمل لافتة عليها صور لماسك وهو يقوم بإشارة شبيهة بالتحية النازية.

وذكر متحدث أن الشرطة تحقق فيما إذا كان عرض الصورة يمثل مخالفة جنائية.

يشار إلى أن انتقاد مالك شركة تسلا ازداد بصورة كبيرة منذ بدأ العمل كمستشار للرئيس دونالد ترامب.