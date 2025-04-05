روبيو يقلل من أهمية الحوادث التي تثير قلق السياح على الحدود الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة، إن الزائرين الأجانب للولايات المتحدة الذين لا يعتزمون إثارة الاضطرابات ليس لديهم ما يخشونه عند نقاط المراقبة الحدودية.

وجاءت تصريحات روبيو بعد سلسلة من الاعتقالات التي تصدرت عناوين الصحف للسياح في المطارات الأمريكية والمعابر الحدودية البرية التي جعلت بعض المسافرين يفكرون مليا قبل البدء في رحلاتهم.

وقال روبيو، إنه لا يتم استهداف الزائرين بشكل عشوائي ، بل هم "الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم وهم يأتون لسبب ما".

وأضاف روبيو قبل مغادرته بروكسل ، حيث حضر اجتماعا لوزراء خارجية دول حلف شمالي الاطلسي (الناتو): "أود أن أقول إنه إذا لم يكن حضورك إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى مظاهرة تأييد لحماس أو للمجيء إلى هنا وإخبارنا بأن حماس على حق أو لإثارة الصراع في حرمنا الجامعي والتورط في أعمال شغب في شوارعنا وتخريب جامعاتنا ، فلا داعي لشعورك بالقلق" .

وأشار روبيو إلى أن "الآلاف والآلاف" من الأشخاص يدخلون الولايات المتحدة كل يوم "ولا توجد مشاكل لأي منهم".

يشار إلى أن منظمة الحقوق المدنية الأمريكية المعروفة باسم (مؤسسة الحدود الإلكترونية) تنصح المسافرين بالتفكير في مراجعة المعلومات التي يخزنونها على أجهزتهم الإلكترونية المحمولة قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة.