شوقي غريب: أفضل بقاء رمضان صبحي في الأهلي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه يفضل بقاء رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هدرسفيلد، في صفوف المارد الأحمر.

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«رمضان ليس ملكا لنفسه، ولكن الأفضل بالنسبة لي بقاءه في الأهلي».

وأضاف:«بقاء رمضان في الأهلي سيسهل علينا عملية التعامل مع ناديه، احنا في الدوري المصري نستطيع التعامل مع الأندية بشكل أسهل».

ويلعب رمضان في صفوف الأهلي لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك منذ الصيف الماضي، ولم يعلن عن موقفه النهائي من الاستمرار أو العودة لهدرسفيلد، أو حتى الرحيل إلى فريق آخر.