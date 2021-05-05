تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمحل تحف وخردوات بمنطقة صيدناوي، بدائرة قسم أول العاشر، وذلك بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تحف وخردوات بمنطقة صيدناوي، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 4 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وأتت النيران على محتويات المحل دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.