رئيس وزراء باكستان يزور السعودية غدا

يصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية غدا الخميس للتشاور في العديد من المسائل بين البلدين.

ومن المقرر أن يقوم خان بزيارة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى المملكة غدا الخميس والتي تستمر عدة أيام تأتي تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ولي العهد السعودي وخان سيبحثان العديد من المسائل بين البلدين خاصة التعاون العسكري وتطورات الوضع في كشمير في ضوء تصاعد التوتر بين الباكستان والهند بشأنها .

وكان خان، قام مؤخرا بزيارة إلى المملكة أجرى خلالها محادثات مع القيادة في السعودية في إطار مواصلة جهود الوساطة لخفض التوتر بين السعودية وإيران.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني قال في وقت سابق إن جهود الوساطة التي طلبت الولايات المتحدة من بلاده أن تلعبها بين السعودية وإيران تحقق تقدما بطيئا.

وقال المصدر لـ (د. ب.أ) إن قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا سيبدأ بدوره يوم الجمعة زيارة مماثلة إلى المملكة تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .

وأضاف المصدر أن مباحثات ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني ستتركز "على المسائل العسكرية"بين الرياض وإسلام اباد.

ومن المقرر أن يستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي وكذلك تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العسكرية إلى جانب مستجدات الوضع على الساحة اليمنية ".

ومنحت السعودية باكستان قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار وتسهيلات ائتمانية لشراء النفط بقيمة 2ر3 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات أواخر عام 2018 .