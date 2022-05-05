الجزائر ترفع إنتاجها النفطي إلى مليون و24 ألف برميل يوميًا يونيو المقبل

أعلنت الجزائر رفع إنتاجها النفطي بزيادة تقدر بحوالي 11 ألف برميل يوميًا في يونيو المقبل، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو مليون و24 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك تنفيذًا للقرارات الجديدة المتخذة خلال الاجتماع الوزاري الـ28 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، المنعقد اليوم/الخميس/ عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس).

وأوضح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب - في بيان، عقب مشاركته في هذا الاجتماع - أن المشاركين في هذا الاجتماع قرروا رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة، التي تضم 23 دولة، بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.

كما أضاف أن وزراء "أوبك+" قرروا عقد اجتماعهم المقبل في 2 يونيو المقبل لدراسة تطورات سوق النفط العالمية.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن قرار رفع الإنتاج النفطي لمجموعة "أوبك +" تم اتخاذه عقب الإطلاع على التقارير الفنية والتي أكدت متانة السوق النفطي وسلامة إمداداته بالرغم من الشكوك الدائرة حول النمو الاقتصادي.

ونوه عرقاب بأن إنتاج الجزائر النفطي سوف ينتقل كذلك من مليون و13 ألف برميل يوميًا إلى مليون و24 ألف برميل يونيو المقبل.