 بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك لحماية ركبته - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك لحماية ركبته

(د ب أ)
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 5:49 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 5:49 م
ظهر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس على كرسي متحرك اليوم الخميس، لحماية ركبته التي تؤلمه.

وظهر أحد العاملين في الفاتيكان وهو يدفع كرسي رأس الكنيسة الكاثوليكية /85 عاما/ خلال لقاء مع راهبات اليوم.

وكان البابا أوضح مؤخرا أن أطباءه طلبوا منه تخفيف الضغط على ركبته اليمنى كونها تؤلمه. وقد لوحظ أنه يعرج خلال السير في الأسابيع الماضية، واضطر إلى إلغاء بعض الارتباطات.

وفقا لمعلومات من الفاتيكان، قد يضطر البابا إلى استخدام كرسي متحرك مرة أخرى من وقت لآخر في المستقبل، لكن التزاماته القادمة ستتم وفقا لما هو مخطط لها.

وكان البابا قال في مقابلة هذا الأسبوع مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إنه يعاني من إصابة في أربطة ركبته وسيحتاج إلى حقنة صغيرة. وأفادت تقارير إعلامية بأنه تلقى الحقنة بالفعل أمس الأول الثلاثاء.

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