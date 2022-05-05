مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في أعقاب عملية تل إلعاد

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الخميس،، الطريق الواصل بين جنوب نابلس ومدينة قلقيلة، وهاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين على مفترقات الطرق في أعقاب العملية التي نفذت في تل أبيب وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.



وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين المارة على مُفترقات الطرق جنوب نابلس بالحجارة.



وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز حوارة العسكري جنوب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.



وفي نابلس واحدة من المُستوطنات التي يشتهر المستوطنون فيها بالعنف المفرط وهي مستوطنة "يتسهار".

وكان هجوم نفذه فلسطينيان في "العاد" شرق تل أبيب في وقت سابق الليلة أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وهما في حالة شبه ميؤوس منها.



ومازالت الشرطة الإسرائيلية تطارد منفذي العملية مستخدمة مروحية وقوات خاصة.