مسؤول روسي بارز يزور مدينة ماريوبول الأوكرانية

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زار نائب رئيس هيئة الأركان الرئاسية الروسية مدينة ماريوبول الأوكرانية التي استولت عليها موسكو بالكامل تقريبا.

وزار سيرجي كيريينكو المدينة الساحلية، وفقا لمنشور على تيليجرام للزعيم الانفصالي لدونيتسك، دينيس بوشيلين يوم الأربعاء.

يشار إلى أن كيريينكو، رئيس الوزراء الروسي سابقا، مسؤول عن السياسة الداخلية الروسية في الكرملين.

وزار كيريينكو مصنع إيليتش للصلب وميناء ماريوبول، وفقا لبوشيلين.

وفي مصانع الصلب في ماريوبول (آزوفستال) لا يزال الأوكرانيون يقاومون الهجمات الروسية.

كما زار كيريينكو والأمين العام لحزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه فلاديمير بوتين، أندريه تورتشاك، بلدة فولنوفاخا.

وكتب بوشيلين أن شعب جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد فهم زيارة المسؤول رفيع المستوى في الكرملين على أنها إشارة على أن "روسيا عادت إلى هنا إلى الأبد".

وقبل فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا، اعترفت موسكو بدونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا نفسيهما جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا في عام 2014.