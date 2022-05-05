الكرملين: بوتين وبينيت يبحثان إجلاء السكان المدنيين من مصنع آزوف ستال

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم/الخميس/ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأوضاع في أوكرانيا، بما فيها إجلاء السكان المدنيين من مصنع "آزوف ستال" بمدينة "ماريوبول".



وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين وبينيت تبادلا الآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على الجوانب الإنسانية، بما فيها إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوف ستال" بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأشار البيان إلى استعداد العسكريين الروس لضمان خروج آمن للمدنيين، الذين يحتجزهم المسلحون القوميون كرهائن.



وأضاف بيان الكرملين "أن الرئيس الروسي أوضح أنه يتعين على سلطات كييف إصدار أوامرها للمسلحين في "آزوف ستال" بإلقاء السلاح، فعلى سلطات كييف أن تصدر أوامرها لهم بإلقاء السلاح".



وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق اليوم عدم حدوث اقتحام لمصنع "آزوف ستال" في ماريوبول، موضحاً أن المسلحين يحاولون فتح النيران وأنه يتم قمع هذه المحاولات على الفور.