إصابة 10 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية جماصه، التابعة لدائرة المركز.

وتبين من بيانات المستشفى، إصابة كل من فاطمة محمود حميده، 60 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، إلهام فوزي فرحات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عبدالعزيز رضا النونو، 4 سنوات مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وفاء رضا النونو، 7 سنوات مصابة بكدمات وسحجات، متولي علي محمد، 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن، سمر فوزي فرحات، 25 سنة، مصاب بجروح قطعية بالرأس، حبيبه متولي عل، 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات.

كما أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق الحامول بلطيم، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات الازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق الحامول بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كل من رضا ابراهيم عبدالله، 24سنه ، من قريه 36المظلة، بنزيف داخلي وجروح وكدمات متعددة بالجسم، ومصطفي محمد حنيش، 18سنة، من قرية 42 المنصور، بنزيف داخلي وكدمات متعددة بالجسم، وحكمت عبد اللطيف مصطفي، 45سنة، من قرية 42 المنصور، بنزيف وكدمات وجروح متعددة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.