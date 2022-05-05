الولايات المتحدة ترحب بدور اليابان في مواجهة التدخل الروسي لأوكرانيا

رحبت الولايات المتحدة، بدور اليابان المستمر في مواجهة تدخل روسيا لأوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الياباني نوبو كيشي في واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، قضايا الأمن الإقليمي والجهود الثنائية لتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وتدابير لتوسيع التعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

كما شكر أوستن كيشي على مشاركته في المجموعة الاستشارية الأمنية الأوكرانية لبحث الوضع في أوكرانيا بمشاركة وزراء دفاع نحو 30 دولة، في قاعدة رامشتاين الألمانية، وتطرق الوزيران إلى دعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والتي تضمن السلام والازدهار للجميع.

وأكد أوستن وكيشي الحاجة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الردع المتكامل وتعزيز المعايير والقيم والمؤسسات التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على القواعد.