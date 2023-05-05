الطيران الحربي الروسي يقصف مقر انتشار مدربين أجانب في تشيرنيجيف بأوكرانيا

قصف الطيران الحربي الروسي، اليوم الجمعة، مقر انتشار مدربين أجانب في مدينة تشيرنيجيف بأوكرانيا.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "غرب" بالجيش الروسي العقيد سيرجي زيبنسكي- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إن الطائرات الحربية الروسية، قصفت نقطة انتشار مؤقت للمدربين الأجانب، وكذلك أحد مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 163 من لواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119 في المركز السكني ليزونوفكا في مقاطعة تشيرنيجيف بأوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي، في وقت سابق اليوم، تمكن وحداته من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب، تابعتان للواءين 14 و92 بالقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاه محور كوبيانسك.