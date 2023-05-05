أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحفل روائع محمد الموجي الذي نظمتها المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ضمن فعاليات تتوسع في تنظيمها هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الحفل الفني أحدث حالة وصفها بـ"الجميلة" في الوسط الفني، معقبا: "الفن بتاعنا كلنا".



وأضاف أن السعودية تواصل من خلال هيئة الترفيه، الاحتفال بعباقرة الفن من كل مكان، مشيرا إلى أن حفلة روائع الموجي كانت رسالة ثقافية وليس مجرد حفل فني تقليدي.



وتابع أديب: "في كلمات في أغاني أم كلثوم لم أتمعن فيها إلا في حفلة روائع الموجي"، موضحا للشكر للسعودية ولتركي آل الشيخ على رعاية هذا الفن الراقي ويتيح للجمهور أن يتذوق هذا الشعر العربي الجميل.



ونظمت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية حفلًا غنائيًّا ضم باقة مميزة من نجوم ومطربي الوطن العربي، حيث جرى استعراض روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم.