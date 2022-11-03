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رضا عبدالعال: اتحاد الكرة خائف من غضب الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 1:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 1:11 ص

قال رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك السابق، إن مسؤولي اتحاد الكرة تراجعوا عن قرار إيقاف محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، خوفًا من غضب إدارة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2022 - 2023.

وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي كان ينوي الانسحاب من بطولتي السوبر وكأس مصر، حال صدور قرار بـ إيقاف كهربا».

وتابع: «اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري قرار صحيح، وجماهير القلعة البيضاء وراء هذا القرار، لأنهم قاموا بالضغط على مجلس إدارة النادي».


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