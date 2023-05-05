 الجيش الروسي يدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه كوبيانسك - بوابة الشروق
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الجيش الروسي يدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه كوبيانسك

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 12:11 م

تمكنت قوات الجيش الروسي، اليوم الجمعة، من تدمير مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه محور كوبيانسك.

وأوضح رئيس المركز الصحفي لقوات "غرب" بالجيش الروسي، العقيد سيرجي زيبنسكي -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن وحدات الجيش الروسي قضت على مجموعتي استطلاع وتخريب، تابعتان للواءين 14 و92 بالقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاه محور كوبيانسك.

وأضاف زيبنسكي، أن القوات الروسية منعت عمليات تناوب 4 وحدات من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في المراكز السكنية في مقاطعة خاركوف، وكذلك في منطقة ستلماخوفسكي بمدينة دونيتسك.


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