تمكنت قوات الجيش الروسي، اليوم الجمعة، من تدمير مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه محور كوبيانسك.

وأوضح رئيس المركز الصحفي لقوات "غرب" بالجيش الروسي، العقيد سيرجي زيبنسكي -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن وحدات الجيش الروسي قضت على مجموعتي استطلاع وتخريب، تابعتان للواءين 14 و92 بالقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاه محور كوبيانسك.

وأضاف زيبنسكي، أن القوات الروسية منعت عمليات تناوب 4 وحدات من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في المراكز السكنية في مقاطعة خاركوف، وكذلك في منطقة ستلماخوفسكي بمدينة دونيتسك.