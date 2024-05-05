ارتفاع عدد ضحايا الأمطار بجنوب البرازيل إلى 66 قتيلا وأكثر من 100 مفقودA+

قالت السلطات المحلية في ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل، اليوم، إن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية قفز إلى 66 شخصا على الأقل.

وأفاد الدفاع المدني بالولاية بأن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين ارتفع إلى 101، كما نزح أكثر من 80 ألف شخص.

وأضاف أن السلطات تحقق حاليا في ما إذا كانت هناك صلة لست حالات وفاة أخرى بالعواصف.

وألحقت العواصف في الأيام القليلة الماضية أضرارا بأكثر من 300 بلدة من بين 500 بلدة ومدينة في الولاية المتاخمة لكل من أوروجواي والأرجنتين.

ودمرت المياه طرقا وجسورا في عدة مناطق بالولاية، في حين وقعت انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.