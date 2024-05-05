ورشة الرسوم التوضيحية بتقنية الكولاج في مهرجان الشارقة القرائي للطفل: إلهام وإبداع للصغار

استضافت منصة "كتب الطفل" ورشة بعنوان "الرسوم التوضيحية بتقنية الكولاج"، حيث قدّمت للأطفال شرحاً حول كيفية إعداد الرسوم التوضيحية باستخدام الأوراق والخامات الملونة بتقنية "الكولاج"، وذلك في اليوم الثالث من أيام الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يُقام حتى 12 مايو الجاري في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "كن بطل قصتك".

انطلقت الورشة بعرض مرئي حول فن "الكولاج"، حيث قامت الفنانة اليونانية دانيلا ستامتياذي، الفائزة بالمركز الثالث في جوائز "معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2024"، بتوضيح طريقة إعداد الكولاج للأطفال. تبدأ الخطوات برسم شكل معين، مثل شجرة أو طيور أو منزل، على ورقة بيضاء، ثم وضع ورقة شفّافة فوق الرسم التوضيحي وتثبيتها باللاصق لضمان عدم تحرّك الورقة وتغيّر قياسات الشكل. بعد ذلك، يتم نسخ الرسم التوضيحي على الورق الشفّاف.

الخطوة التالية تتضمن نزع اللاصق والورق الشفّاف، وتثبيتهما على رسومات جاهزة، أو رسوم يقوم الأطفال برسمها بأنفسهم، والتي تتميز بأنماط وألوان متنوعة. يتم قص الرسومات الجاهزة بنفس الشكل المرسوم على الورق الشفاف، وفي الخطوة الأخيرة، يتم لصق الأشكال على الورقة البيضاء التي استُخدمت في الخطوة الأولى، للحصول على عمل فني فريد لرسم توضيحي باستخدام تقنية الكولاج.

تنظم الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، تتضمن ورش عمل وجلسات وعروض متنوعة، يُقدِّمها أكثر من 265 ضيفًا من أكثر من 25 دولة، بهدف تنمية مواهب الأطفال، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية.