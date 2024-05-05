 قوات روسية تسيطر على بلدة أوتشيريتينو شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات روسية تسيطر على بلدة أوتشيريتينو شرقي أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 3:22 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، سيطرة قواتها على بلدة أوتشيريتينو في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وحدات من الجيش الروسي حسّنت وضعها في العديد من النقاط.

وقالت إن "وحدات من مجموعة قوات الوسط حررت بلدة أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل"، على حد تعبيرها.

كما لفتت إلى إسقاط 20 طائرة أوكرانية بدون طيار (درون) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لوكالة الأناضول.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على ما ذكرته الوزارة الروسية.

وضمت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إليها في سبتمبر 2022.​​​​​​​

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