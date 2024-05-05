التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة

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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة، المقامة حاليًا على ستاد برج العرب، في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن دون خطورة تُذكر على مرمى الهاني سليمان.

فيما تركزت محاولات الفريق السكندري من خلال مهاجمه حسام حسن، والذي سقط في منطقة الجزاء في أكثر من كرة مشترك ولكن الحكم رفض منحه ركلة جزاء، وسط اعتراضات من المدرب أحمد سامي.

وأجرى مدرب سموحة تبديلاً اضطراريا في الشوط الأول بعد إصابة اللاعب بركات حجاج، وشارك بدلا منه زميله محمد مصطفى في الدقيقة 30.