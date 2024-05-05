علي معلول يتلقى عرضا قطريا ضخما

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تلقي التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، عرضا من الدوري القطري، للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

قال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن التونسي علي معلول رفض حسم التوقيع على عقد خيالي تلقاه من الدوري القطري لحين انتهاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا.

أضاف حتحوت، إن التونسي علي معلول تلقى عرضا مميزا جدا من الأهلي به تقدير لمسيرته وتاريخه مع الفريق وبه تقدير للاعب ومعاملة تشبه معاملة أبناء النادي.

أتم حتحوت، إن اللاعب علي معلول، سوف يحسم موقفه من العرض والعرض القطري عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا.