5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل برفح جنوب قطاع غزة

استشهد 5 فلسطينيين، اليوم، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم جنوب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة واحدة تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات إلى 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.