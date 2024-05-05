روبليف يهزم ألياسيم ويتوج ببطولة مدريد للتنس

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بفوزه الصعب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم اليوم الأحد في النهائي بمجموعتين لواحدة.

شهدت المجموعة الأولى بداية قوية للغاية من اللاعب الكندي مكنته من التقدم بفارق مريح بفارق 3 أشواط (4-1)، قبل أن ينتفض روبليف ويعود في المجموعة، ولكن بعد فوات الأوان، لتنتهي المجموعة لصالح ألياسيم بنتيجة (6-4).

استرجع روبليف توازنه في المجموعة الثانية التي سارت شوطا بشوط بين اللاعبين، إلى أن نجح اللاعب الروسي في كسر إرسال ألياسيم، وحسم المجموعة (7-5)، لتتساوى الكفتين، وتذهب المباراة لمجموعة ثالثة حاسمة.

سارت المجموعة الثالثة بنفس السيناريو، وبتنافس بين اللاعبين، إلى أن نجح روبليف في كسر آخر حسم به المجموعة واللقاء بنفس نتيجة المجموعة الثانية، بعد مباراة استمرت ساعتين و49 دقيقة.

ونجح المصنف الثامن عالميا بهذا التتويج في تحقيق أكثر من إنجاز، حيث بات أول روسي يقف على منصات التتويج في مدريد، منذ النجم السابق مارات سافين الذي توج بالبطولة في 2004 على حساب الأرجنتيني دافيد نالبانديان.

كما أن هذا هو أول ألقاب روبليف في مدريد، والثاني في فئة الماسترز بعد لقبه العام الماضي في مونت كارلو، وهو ثاني ألقابه هذا الموسم بعد بطولة هونج كونج.

وواصل اللاعب الروسي تفوقه على منافسه الكندي للمباراة الثالثة على التوالي، السخامسة إجمالا، في مباراتهما السادسة.

في المقابل، فشل ألياسيم، المصنف الـ35 عالميا، في رفع الكأس الأولى له في الماسترز في أول نهائي له.

ويغيب الكندي الشاب عن التتويج بأي بطولة منذ عام 2022 الذي فاز فيه فقط ببطولة مارسيليا، ويبقى عند 9 ألقاب.