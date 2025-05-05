نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفًا.

ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو زعمه أنه سيتم نقل سكان غزة من أجل حمايتهم.

ولفت نتنياهو إلى أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي بل العكس.

وسبق أن صرح مسئول إسرائيلي بأنّ مجلس الوزراء وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال المسئول إن الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع في إشارة إلى احتلاله.

وتشمل الخطة المصادق عليها "احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حركة حماس وهزيمتها"، وفق تصريحات المسئول.