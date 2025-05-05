جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع

حصد طلاب جامعة بنها، عددا من المراكز الأولى في مهرجان إبداع في موسمه الـ 13 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي أقيم المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمته وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة بنها، التهنئة إلى الطلاب الفائزين فى مسابقات المهرجان المختلفة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، مشيرا إلي أن تنظيم وزارة الشباب لهذه الفاعليات تأتى ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى وفعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التي تعمل على دعم وتحفيز الشباب للارتقاء بمستواهم الفكري والعملي والمهاري.

وأكدت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة لتطوير المهارات الشخصية للطلاب من خلال التفاعل مع زملائهم والمشاركة فى مشروعات وفعاليات متعددة لاكتساب مهارات التواصل.

يذكر أن فريق كورال قطرات الندى بالجامعة حصل على المركز الأول، وفريق جامعة بنها للفنون الشعبية حصل على المركز الثانى، كما حصلت الطالبة بثينة سيف الإسلام علي المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون، والطالبة ميرنا طارق عبد الفتاح علي المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون.

كما حصل الطالب إسماعيل عاطف عبد السلام على جائزة أفضل تصميم برنامج في مجال العروض المسرحية، والطالب وليد عبد الوارث يوسف جائزة أفضل مدرب في مجال الفنون الشعبية، والطالبة بسمة تامر محمد جائزة أفضل مؤدية حركة في مجال الفنون الشعبية.