حلفاء الناتو يشاركون بموكب عسكري في لندن مع بدء فعاليات يوم النصر

ستشارك قوات مسلحة من دول حلف شمال الأطلسي"ناتو" في موكب في لندن للاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن فعاليات هذا الأسبوع هي تذكير بأن النصر "لم يكن لبريطانيا وحدها".

وسينضم أفراد من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى الموكب العسكري في لندن اليوم الاثنين في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وسيلقي الممثل تيموثي سبال خطاب النصر الذي ألقاه ونستون تشرشل عام 1945 في بداية الاحتفالات، والتي ستشمل عروض السهام الحمراء، وزيارات ملكية رفيعة المستوى، وحفلات الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف على جانبي شوارع وسط لندن في عطلة البنوك يوم الاثنين للاستماع إلى أداء خطاب تشرشل ومشاهدة الموكب العسكري والاستعراض الجوي.

وستبدأ الفعاليات التمهيد ليوم الخميس الموافق 8 مايو، الذي يوافق بالضبط الذكرى الثمانين لاستسلام ألمانيا رسميا للحلفاء.

وقال مساعد في القصر إن الملك والملكة وباقي أفراد العائلة المالكة يتطلعون إلى جميع فعاليات يوم النصر في أوروبا هذا الأسبوع.

وستسير الوحدة التابعة للناتو، والتي ستضم أيضا أفرادا من بولندا وليتوانيا والسويد، في الموكب وهم يرتدون زي بلدانهم تحت علم الناتو.

وسيشارك أيضا ممثلون عن الجيش الأوكراني، تم اختيارهم من برنامج التدريب التابع للقوات المسلحة البريطانية للمجندين الأوكرانيين "عملية إنترفليكس".