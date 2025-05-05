محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية عرض إنجازات مبادرة جسور

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية أن الدولة والقيادة السياسية تضع الاستثمار في الثروة البشرية على قمة الأولويات، لذلك تدعم برامج التعليم بمراحله وبالأخص التعليم الفني والتكنولوجي، لمواكبة التطورات الصناعية الهائلة.

يأتي ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت لعرض إنجازات جمعية تكاتف لتنمية مهارات معلمات وموجهات رياض الأطفال بإدارة فايد التعليمية، ضمن فعاليات مبادرة جسور بمسرح جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.



وأشاد جلال بأهمية الدور المنوط للجمعيات الأهلية والتي تمثل ركيزة حيوية في دعم خطط التنمية وترجمة البرامج الطموحة إلى واقع ملموس، حيث تمثل تجربة مبادرة جسور نموذجا ملهما للشراكة الفعالة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يتجاوز الدعم المادي واللوجيستي، ليكون دورًا استراتيجيًا يعزز الاستدامة، ويحول السياسات العامة إلى ممارسات قابلة للقياس، ويؤكد أن تمكين الإنسان هو أساس أي نهضة تنموية حقيقية.



من جهته أعرب الدكتور حسام بدراوي عن سعادته بالخطوات الجادة والتعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لمبادرة "جسور" بالإسماعيلية، مضيفا بوجود 18 مليون طفل تحت سن 15 عاما، على مستوى مصر، يمثلون قوة وعصب مصر ونضع على كاهلهم تحقيق مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.



وأشاد بدراوي بدور المبادرة في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر 2030، وجهود محافظ الإسماعيلية في فتح ملفات هامة وحرجة، مؤكدًا التعاون الكامل بين المبادرة ومحافظة الإسماعيلية.



وثمن بدراوي نجاح المبادرة وتدعيمها بكافة أشكال الرعاية منذ انطلاقها من الإسماعيلية وسيجري تعميمها على باقي محافظات الجمهورية والتي جاء تطبيقها وانطلاقها من الإسماعيلية ليكون داعمًا للقطاع التعليمي بالمحافظة ولتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لكل المنتمين للمؤسسات التعليمية المستهدفة من خلال تدريب المعلمين والإداريين والطلاب كونهم النواة الأساسية لنجاح المبادرة والتي تضع على عاتقها العنصر البشري جزء أساسي لنجاح المبادرة، من خلال تنمية مهاراته ومن خلال افتتاح مدارس للتكنولوجيا التطبيقية عن طريق تفعيل أوجه الشراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص، لمواكبة احتياجات سوق العمل.



فيما أوضحت المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المحوري لجمعية تكاتف للتنمية في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، مشيرة إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن اللجتماعي في دعم وتيسير وتمكين الطفولة المبكرة بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.



وأضافت أنه جاري العمل على حصر كل الحضانات على مستوى الجمهورية لتطويرها وجعلها بيئة داعمة للفئة العمرية الصغيرة.

وتعد إدارة فايد التعليمية أول إدارة تعليمية يتم تنفيذ برنامج لتطوير الأداء المهني لمعلمات وموجهات رياض الأطفال فيها.



ويستهدف برنامج تكاتف مرحلة الطفولة المبكرة وتحديدًا اكتساب الأطفال للمهارات الأساسية من خلال المنهج الجديد في مرحلة الروضة، والتركيز على تطوير الأداء المهني لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، وتم تنمية مهارات 100% من معلمات وموجهات رياض الأطفال بإجمالي 77 معلمة و3 موجهات بإدارة فايد التعليمية، وحصول الإدارة على المركزين الأول والثاني على مستوى المحافظة في مسابقة الموجهة الفعالة.

وجارِ تنفيذ برنامج جمعية تكاتف لتنمية مهارات معلمات وموجهات رياض الأطفال في جميع الإدارات التعليمية بالإسماعيلية والبالغ عددها 8 إدارات تعليمية.



وتضمنت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية التي تدعم عملية تنمية مهارات طلاب رياض الأطفال، منها فقرة العرض الفرعوني باللغة الإنجليزية وفقرة لأهم الرموز الوطنية والأماكن التاريخية بمحافظة الإسماعيلية وفقرة للقصة المشتركة "قصة أريد أن أغير شكلي" وحوار بين طلاب رياض الأطفال عن الري بالتنقيط، وفقرة السوق التي تعمل على تنمية مهارات البيع والشراء والمسائل الحسابية لدى الطلاب، ثم فقرة البمبوطية وفقرة للمهن والحرف اليدوية وفقرة عن أغنية حب مصر بلغة الإشارة، ثم فقرة للعرض الوطني وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.



