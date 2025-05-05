إسرائيل تقر خططا لتوسيع الهجمات على قطاع غزة

تعتزم إسرائيل تكثيف هجماتها على قطاع غزة، بعد قرار بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين كبار.

ومن المتوقع أن يجري تنفيذ الخطة فقط بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“.

ووفقا للصحيفة، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر أيضا على خطة لتجديد تسليم المساعدات إلى غزة، مع إصلاح نظام التوزيع للحد من خطر تحويل حماس للإمدادات إلى عناصرها.

وعلى مدى أكثر من شهرين، لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، مما أثار مزاعم بأنها تستخدم التجويع كسلاح.