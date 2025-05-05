لاعب إنتر: لم نكن مرشحين للتأهل لنصف نهائي الأبطال

أكد أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، على صعوبة مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه إنتر ميلان نظيره برشلونة، لحساب إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقال أليساندرو باستوني، حديثه عبر المؤتمر الصحفي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلًا: "لامين يامال هو أفضل لاعب واجهته خلال مشواري الكروي، لديه قدرة على صناعة فرص هي أفضل ما رأيت، ويجل علينا فرض مراقبة ثنائية أو ثلاثية عليه".

وتابع: "فخورون بوصولنا إلى هذه المرحلة، خاصة أننا لم نكن مرشحين في بداية البطولة، ونتمنى أن نجعل الأمور أصعب على برشلونة في المباراة".

وأتم حديثه: "لاوتارو مارتينيز هو قائد الفريق وهو منتبه لما يحدث وبالنسبة لي يمنحني الكثير من الحماس، أقدر سيمون مارسينياك، لأنه من الحكام الذين يمكنك الحديث معهم ولا أعتقد أن هناك مشاكل تحكيمية قد تحدث".