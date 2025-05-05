رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، إن مصر دولة مهمة في عمليات البنك بفضل الديناميكية والتنوع الذي تتمتع به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن اقتصادها سريع النمو وموقعها الجغرافي المتميز.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البنك لديه حقيبة استثمارات تقدر بـ4 مليارات يورو سنويًا في مصر، وبإجمالي يصل إلى 14 مليار يورو.

وأشارت إلى تنفيذ 100 مشروع في مصر، 84% تتم بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، موضحة أن البنك استثمر العام الماضي، مليارًا و400 مليون يورو، 90% وجهت للقطاع الخاص.

وأكدت دعم البنك بشدة لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح وبناء نمو يقوده القطاع الخاص، قائلة إن من أهم مجالات الاستثمار للبنك قطاع الطاقة، خاصة المتجددة، في ضوء امتلاك مصر إمكانيات واسعة لإنتاج الطاقة وتوليد الطاقة في المستقبل.

ولفتت إلى أن البنك مهتم بالاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه حيوي وفعال بدرجة كبيرة في مصر، ويتمتع بإمكانيات واسعة.

وأعلنت أن «البنك يخطط لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد وسيلة مهمة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتطوير خدمات ضرورية للسكان».