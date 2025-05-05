الجيش اللبناني يفكك معملا لتصنيع الحبوب المخدرة عند الحدود السورية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، تفكيك معمل لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة عند الحدود السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم، إنه "ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات معملًا لتصنيع حبوب الكبتاجون عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حرف السماقة – الهرمل، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها".

وفق البيان، سُلّمت "المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

وتقوم القوى الأمنية اللبنانية بمكافحة آفة المخدرات في لبنان، ومكافحة عمليات تصنيعها، وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.