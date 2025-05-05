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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن تعليق المفاوضات مع أمريكا جاء بناء على اقتراح من وزير خارجية عُمان.

وأكد خلال تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، صباح الاثنين، أن الإطار المبدئي الذي تعتمده إيران في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة «غير قابل للتغيير».

وذكر أن «إيران ملتزمة بمواقفها المبدئية المتمثلة في حقها باستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقًا لقواعد القانون الدولي».

وتابع «من حق إيران ممارسة حقها في التخصيب النووي، وذلك في إطار عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

وأضاف: «يتمتع البرنامج النووي السلمي الإيراني بتاريخ طويل، وأسباب حاجة البلاد لهذه الطاقة واضحة تمامًا، نظرًا لاختلالات التوازن والقيود القائمة على الموارد الأحفورية».

وفي وقت سابق، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، بأنه من المتوقع أن يجتمع المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ لإجراء الجولة الرابعة من المحادثات النووية.

ولم يؤكد مسئولون من طهران وواشنطن هذه الأنباء حتى الآن.