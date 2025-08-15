أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومساعده يوري أوشاكوف سينضمان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وفريقه.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين برفقة مساعديه وليس بمفرده.

وأوضح البيت الأبيض أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سينضمان إلى ترامب في اللقاء مع بوتين.

ويأتي ذلك فيما وصل ترامب وبوتين إلى مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية من أجل القمة المشتركة.

وفي وقت سابق، هدّد ترامب بالانسحاب من الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إذا لم يمض على ما يرام.

وقال ترامب، في حوار أجراه مع قناة "فوكس نيوز" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألاسكا: "لا أعرف ما الذي سيُنجح القمة مع بوتين، لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار".

وتابع:" أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أعود إلى واشنطن بسرعة كبيرة".