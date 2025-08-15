رقم استثنائي لحارس ليفربول في افتتاح البريميرليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي رقماً مميزاً بمشاركته في التشكيل الأساسي لفريقه بافتتاح البريميرليج.

ويتقابل ليفربول مع بورنموث في انطلاقة الجولة الأولى من المسابقة، بينما يعتمد المدرب الهولندي آرني سلوت على الحارس البرازيلي الذي يخوض مباراته رقم 300 مع الليفر.

واحتفل الحساب الرسمي لليفربول على "إكس" بوصول اليسون لهذا العدد المميز من المشاركات مع النادي الإنجليزي، من خلال استعراض أبرز أرقامه.

ولعب الحارس البرازيلي الدولي 230 مباراة على مستوى الدوري الإنجليزي، و52 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 9 في كأس الاتحاد الإنجليزي و3 في الدرع الخيرية.

كما شارك أليسون في كأس الرابطة وكاس العالم للأندية والدوري الأوروبي بواقع مباراتين في كل بطولة.