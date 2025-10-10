عبّر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، ييس توروب، عن سعادته الكبيرة بتولّي مهمة تدريب الفريق، مؤكدًا أن اختياره للأهلي جاء من القلب، وأن هدفه الأساسي هو تحقيق البطولات وصناعة أمجاد جديدة تضاف إلى تاريخ النادي العريق.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميًا:" شكرًا على هذا التقديم الرائع، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم صاحب التاريخ الكبير، سعدت بمقابلة محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء لجنة الكرة، وقد فوجئت بأن أغلبهم من نجوم الأهلي السابقين الذين يمتلكون تاريخًا كبيرًا، وأنا أيضًا كنت لاعبًا، لذا شعرت بتواصل حقيقي بيننا".

وأضاف مازحًا:" تحدثت مع محمود الخطيب، وبما أننا كنا نلعب مهاجمين، تحدثنا كثيرًا عن أسلوب الهجوم في الفترة المقبلة".

وأوضح توروب أنه يدرك جيدًا مكانة الأهلي وطبيعة طموحاته قائلًا:" أعرف الكثير عن الأهلي، وأعلم أن هذا النادي لا يرى أمامه سوى الفوز فقط، وسأبذل قصارى جهدي لتطوير الفريق واللاعبين على المستوى الفردي والجماعي، والحفاظ على التاريخ الذي تحقق، مع العمل على صناعة أمجاد جديدة".

وتابع المدرب الدنماركي:" أنا متحمس جدًا للبداية ولرؤية اللاعبين في التدريبات، وأعلم أن لدينا مباراة مهمة خلال 8 أيام فقط، وسنبدأ العمل الجاد فورًا من أجل الاستعداد لها بأفضل شكل ممكن".

كما أكد توروب على فلسفته الكروية وطموحاته قائلاً:" بالنسبة لي، الفوز وتحقيق الألقاب هو المعنى الحقيقي لكرة القدم. تعودت طوال مسيرتي أن أكون جزءًا من فرق كبيرة في أوروبا تبحث دائمًا عن البطولات والتأهل للبطولات الكبرى، وأعلم أن المهمة هنا في الأهلي ليست سهلة، لكنها مليئة بالتحدي، وأنا معتاد على العمل تحت الضغط وسأسعى بكل قوة لتحقيق النجاح".

واختتم حديثه بالإشارة إلى متابعته الدقيقة للفريق قبل توليه المسؤولية:" شاهدت العديد من مباريات الأهلي خلال الأسابيع الماضية، سواء في كأس العالم للأندية أو الدوري المحلي، لتحليل الأداء والتعرف على الفريق بشكل جيد، أعلم أن الفريق قدم مجهودًا كبيرًا رغم أنه لم يحقق النتيجة التي كان يتمناها، وسأعمل بكل طاقتي لمساعدة اللاعبين على تحقيق ما لم يتحقق في السابق، وقيادة الأهلي نحو المزيد من البطولات والإنجازات بإذن الله".