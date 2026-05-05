وزارة خارجية لبنان: الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات تهديد خطير لأمن المنطقة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، "الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها "تدين بأشدّ وأقسى العبارات الاعتداءات الإيرانية المرفوضة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما تشكّله هذه الأعمال من تهديدٍ خطير لأمن واستقرار المنطقة".

وأعربت الوزارة، عن "تضامن لبنان الكامل والثابت مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها"، مؤكدةً "وقوفه إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعم حقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وجدّدت الوزارة "التأكيد على ضرورة احترام سيادة جميع الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية"،داعية إلى "وقف هذه الاعتداءات فوراً بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".